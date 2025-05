Vrouw van Nicky Hayen vertelt hoe missverkiezing een heel belangrijke rol in hun leven speelt

Nicky Hayen is op dit moment de succestrainer van Club Brugge. Maar achter de coach schuilt ook een mens van vlees en bloed met zijn eigen privéleven.

Nicky Hayen loodste Club Brugge vorig seizoen naar een onverhoopte landstitel. Daar kwam dit jaar een knappe campagne in de Champions League en een bekerwinst bij. En de fans dromen al van de dubbel.

Aan HUMO vertelt zijn vrouw Vera Duchateau in een uitgebreid interview over zijn privéleven. Zo komt er ook ter sprake hoe zij elkaar ontmoet hebben indertijd.

“Tijdens een miss STVV-verkiezing”, klinkt het in het weekblad. “Ik kende één van de kandidaten en Nicky was daar als speler van Sint-Truiden. Ik was 16 en hij 19.”

“Zijn zus Kelly was één van mijn beste vriendinnen, we zaten samen op school, dus ik had hem bij hen thuis weleens gezien. Hij was groot en breed. Hij viel op. Na die missverkiezing zijn we samen nog iets gaan drinken op de Markt, en zo is het begonnen.”

Het was voor allebei hun eerste serieuze relatie, maar het bleek ook meteen de goede te zijn. “Die was zo fel met zijn voetbal bezig dat hij voor de rest geen tijd had gehad, leek het wel. Hij ging niet uit, dronk geen alcohol, ging op tijd slapen. Hij leefde voor het voetbal.” En dat is zo tot op vandaag.