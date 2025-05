Terugkeren naar San Siro of toch andere oorden opzoeken? Alexis Saelemaekers weet duidelijk wat hij wil

De huurperiode van Alexis Saelemaekers bij AS Roma zit er bijna op. Maar waar zal de Rode Duivel volgend jaar voetballen? Keert hij terug naar AC Milan of zoekt hij toch andere oorden op? De komende weken en maanden zullen daar duidelijkheid over moeten brengen.

Over anderhalve maand loopt de uitleenbeurt van Alexis Saelemaekers bij AS Roma af. De Giallorossi hebben een aankoopoptie, maar deze zou niet geactiveerd worden.

De Rode Duivel verkiest volgens journalist Nico Shira om volgend seizoen terug te keren naar AC Milan. Maar er is ook interesse van verschillende buitenlandse teams.

De volgende coach van de Rossoneri zal een beslissing moeten nemen over Saelemaekers' toekomst in Milaan. Het is absoluut niet zeker dat dat Sérgio Conceição zal zijn. Hoewel de Portugees al de Supercoppa pakte met Milan, lijkt zijn verhaal eindig in Noord-Italië

In een interview met RTL in april sprak Saelemaekers over zijn toekomst en zat een terugkeer naar Milan al in zijn hoofd. "Normaal gesproken keer ik aan het eind van het seizoen terug naar Milan. Daarna weten we dat alles kan gebeuren in het voetbal," zei hij.

Voorlopig richt de Brusselaar zich op het einde van het seizoen bij Roma. Met nog twee speeldagen te gaan in de Serie A kunnen de Romeinen, momenteel op de zesde plaats maar slechts één punt achter de top vier die recht geeft op kwalificatie voor de Champions League, nog steeds hoop koesteren om zich te kwalificeren voor het kampioenenbal.