Nog een schepje erbovenop: Ardon Jashari staat op plaats 38 wereldwijd in transferwaardestatistiek

Er zijn voetbaltransfers die uitmonden in teleurstelling, en er zijn verhalen zoals dat van Ardon Jashari. De Zwitserse middenvelder - vorig jaar nog een bescheiden pion bij FC Luzern - is in minder dan twaalf maanden uitgegroeid tot een goudstaaf in het blauw-zwarte kluisje van Club Brugge.

Hij werd opgepikt voor zes miljoen euro en is nu volgens het gerenommeerde CIES 27,5 miljoen waard. Een meerwaarde van 21,5 miljoen euro. In het lijstje van grootste meerwaardes wereldwijd prijkt hij op plaats 38.

Hoe dat kan? Wel, je hoeft geen scoutsbril op sterkte om te zien wat Jashari allemaal bracht sinds zijn overstap naar Jan Breydel. 50 wedstrijden, 4 goals, 6 assists. Maar vooral: een stijl en intensiteit die de Brugse motor mee smeert - nooit spectaculair, altijd efficiënt. Je herkent ze als je ze ziet, de spelers die de juiste dingen doen vóór je ze kan voorspellen. Jashari is er zo eentje.

Meesterzet

Dat Murat Yakin hem al in 2022 even het Zwitserse shirt liet aantrekken - zij het voor in totaal amper twee minuten - bleek geen vergissing, maar een voorbode. En dat Club Brugge hem wist te overtuigen toen ook buitenlandse topclubs interesse toonden, mag intussen als een meesterzet gelden.

Zijn impact is tastbaar: sinds de herfst een onbetwiste titularis in het elftal van Nicky Hayen. Hij werd mee bekerwinnaar na de overwinning tegen Anderlecht (2-1), en met nog twee speeldagen te gaan is Club volop in de running voor een dubbelslag. Een dubbelslag die, mocht hij lukken, ook de transferwaarde van Jashari verder kan opdrijven.

Geen hype, gewoon voetbalintelligentie

Want, laat ons eerlijk zijn: op een voetbalmarkt waar tieners met tattoos en TikTok-volgers voor miljoenen van het ene trainingscentrum naar het andere verkassen, is de opmars van Jashari zeldzaam zuiver. Geen hype, geen rumoer, alleen rendement. Club Brugge investeerde zes miljoen euro in een intelligente middenvelder uit de Zwitserse Alpen. Intussen zit er een Champions League-speler in wording in hun vitrine.

De conclusie? Ardon Jashari is de belichaming van transferbeleid dat werkt. Voor de prijs van een middenmoter betaalden de Bruggelingen voor een toekomstig leider. In een tijd waarin clubs te vaak denken in flitsen en filters, kocht Club Brugge gewoon: voetbalintelligentie.