Ons team van de week: topclubs volop in de mix, maar ook degradanten

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De play-offs gaan lustig door en afgelopen weekend was er opnieuw heel wat te beleven, terwijl er ondertussen al een nieuwe speeldag op ons staat te wachten. En dus blikken we nog even terug met ons Team van de Week!

Doelman Union SG is alweer drie punten rijker. Ook op bezoek bij RSC Anderlecht konden ze een nieuwe stap richting titel zetten. En daar mochten ze toch ook opnieuw doelman Moris voor danken, die een nieuwe clean sheet mocht bijschrijven. Verdediging Club Brugge mocht ook opnieuw drie punten bijschrijven en blijft zo in het spoor van de leider. Ordonez bewees centraal achterin andermaal dat hij niet al te lang meer zal voetballen in België. Ook Tolis (Konstantopoulos) liet mooie dingen zien en scoorde bovendien twee doelpunten voor Beerschot. Goncalves van zijn kant was voor Dender dan weer goed voor een goal en een assist. Middenveld Bij Club Brugge heeft Hugo Vetlesen andermaal van zich laten spreken in een wedstrijd tegen KRC Genk. Hij lijkt opnieuw helemaal aan de oppervlakte te zijn gekomen. En ook Hans Vanaken speelde andermaal meer dan zijn wedstrijd. Chéry van zijn kant scoorde twee prachtige goals voor Antwerp, Kadri bewees voor Kortrijk dat hij te goed is voor tweede klasse en ook Henderson liet mooie dingen zien. Aanval Charleroi en Westerlo serveerden spektakel afgelopen weekend. De Zebra's zouden het met 3-2 halen en zijn zo al zeker van de barragewedstrijd voor Europees voetbal. Bij de thuisploeg was het Stulic die opviel met twee doelpunten, terwijl bij De Kemphanen er met Sakamoto ook iemand was die twee keer de netten deed trillen.