Interesse bevestigd en ook prijskaartje uitgelekt: dit moet Ardon Jashari (minimum) kosten om hem weg te krijgen bij Club Brugge

Hoewel Club Brugge zijn smaakmaker Ardon Jashari graag ziet blijven, groeit de kans dat de 23-jarige Zwitser deze zomer de overstap naar een Europese topclub maakt. Juventus zou inmiddels serieus onderzoek doen naar zijn transfer.

Jashari brak dit seizoen door met dynamisch spel en fantastische prestaties in zowel de Champions League als de Jupiler Pro League. Zijn vermogen om balbezit snel om te zetten in dreiging trekt vooral in Italië de aandacht.

Bij Juventus zoeken ze verjonging en extra diepgang op het middenveld. Jashari voldoet aan dat profiel: technisch vaardig, spelintelligent en met de flexibiliteit om zowel verdedigend als aanvallend een rol te vervullen.

De Oude Dame zou niet de enige geïnteresseerde zijn. Ook AC Milan en Paris Saint-Germain volgen Jashari op de voet, maar Juventus lijkt klaar om als eerste een serieus bod uit te brengen zodra de mercato op gang komt.

Club Brugge is zich bewust van de interesse en bereidt zich voor op onderhandelingen. Verwacht wordt dat de club een prijskaartje van minstens 35 miljoen euro hanteert om haar jonge ster binnen te houden.

Voor Jashari zelf is het afwachten: hij geniet nog van zijn rol in de titelstrijd met Brugge, maar kan binnenkort beslissen of hij de uitdaging van het hoogste Europese niveau wil aangaan.