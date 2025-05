Club Brugge zit Union op de hielen en blijft dromen van de dubbel, play-offs worden nachtmerrie voor Genk

Club Brugge blijft in de running voor de landstitel. De kersverse bekerwinnaar won zondag vrij eenvoudig op het veld van Genk en blijft zo in het spoor van leider Union. Voor Genk worden de play-offs stilaan een ware nachtmerrie na 1 op 18.

Bij Club Brugge stond Nordin Jackers opnieuw onder de lat, verder posteerde coach Nicky Hayen ook Vetlesen in de basiself. Bij Genk verving Sattlberger de geschorste Bangoura.

Een halfuur lang hadden we een echte wedstrijd. Het ging goed op en neer met twee teams die elkaar in evenwicht hielden. Al na 5 minuten was er een schot van Vetlesen dat niet zo gek ver over de kooi van Penders ging. De thuisploeg reageerde kort daarna via Steuckers. Die trapte twee keer op doel, maar telkens bracht Nordin Jackers redding.

Kort na het halfuur klom blauw-zwart op voorsprong met een mooie goal. Hans Vanaken legde de bal klaar kijkend opzij tot bij Vetlesen en die trapte het leer in één tijd over de grond binnen. (0-1)

Blunder Penders, rood Smets

Genk was de pedalen plots volledig kwijt na de openingstreffer en Club Brugge drukte door. De kansen volgden elkaar in snel tempo op. Vermant dook alleen voor Penders op, maar plaatste de bal naast. Een schot van Siquet ging over.

Vijf minuten voor de koffie zaten de bezoekers helemaal op rozen na een blunder van Penders. De Genkse doelman speelde de bal slecht in op Matte Smets die op zijn beurt de fout maakte op Vermant en de rode kaart pakte.

Misser Tolu, treffer Jutgla

Coach Fink bracht Kongolo voor Sattlberger en met een man minder nam Genk het initiatief bij het begin van de tweede helft. Het kwam ook dicht bij de gelijkmaker, maar Club Brugge mocht opgelucht ademhalen na de misser van Tolu. Die mocht een puike voorzet vrij op doel koppen en mikte van dichtbij naast.

Nicky Hayen reageerde op zijn beurt met een dubbele wissel en gooide Jutgla en Meijer in de strijd. Een prima ingreep want hij stond maar net tussen de lijnen toen hij de bal met een mooie krul in de verste hoek plaatste. (0-2) Romeo Vermant claimde nog een strafschop toen hij na een duel met Kongolo neerging, maar daar ging ref Visser niet in mee.

Club Brugge nadert dankzij deze overwinning opnieuw tot op 1 punt van Union met nog twee wedstrijden te gaan en mag zo blijven dromen van de dubbel, al heeft het zijn lot niet meer in eigen handen. Racing Genk zakt dieper en dieper. Coach Fink krijgt zijn ploeg niet meer op de rails en blijft achter met 1 op 18.