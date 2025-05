Antwerp dompelt Gent na zondagswandeling in diepe crisis en zet stevige stap richting Europees voetbal

Voor KAA Gent en Royal Antwerp FC stond er een belangrijk duel op het programma. De inzet was de vijfde plaats en die geeft ook dit seizoen recht op een mogelijk Europees ticket via de barrages tegen de winnaar van de Europe Play-offs. Antwerp zou uiteindelijk aan het langste eind trekken.

Alles of niks voor KAA Gent tegen Royal Antwerp. Torunarigha was geschorst, Watanabe geblesseerd en Ito en Goore werden naar de bank verwezen. Bij Antwerp nam Riedewald de plek in van de geschorste Odoi.

Met een erg jong Gent - Samoise was aanvoerder - tussen de lijnen was het de thuisploeg dat het best aan de match begon. Dante Vanzeir had in de tweede minuut eigenlijk al de 1-0 moeten scoren, maar hij besloot op de paal.

Chery-show

Na een furieus begin herstelde Antwerp het evenwicht en dat leverde bij de eerste kans meteen een doelpunt op. Chery haalde van heel ver en onbedreigd de trekker over, Vandenberghe was gezien door een vreemde bots.

Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen, maar even later mocht Chery alweer helemaal alleen dribbelen richting grote rechthoek. Deze keer kwam hij met een enig mooie lob om zo de 0-2 tegen de touwen te drukken.

Voor hem de mooie kers op een al heel mooie taart, voor Gent het begin van een alweer dramatische namiddag. Hoogtepunt? De jonge Louise/Lowiese die tijdens een challenge tijdens de rust een bal vrij dicht bij de middenstip kreeg. Haar een contract geven? Dat zal dan voor de Gent Ladies moeten worden. In de tweede helft moest de kelk helemaal tot op de bodem geledigd worden.

Rood voor Fadiga als dieptepunt

Kerk kon na dramatisch uitvoetballen van Gent erg makkelijk de 0-3 scoren, Noah Fadiga pakte - op aangeven van de VAR - nog een rode kaart voor een frustratietackle waardoor Gent nog een tijdje met een man minder verder moest.

De supporters werden cynisch en gingen meejuichen voor Antwerp, de wedstrijd bloedde helemaal dood. Antwerp lijkt de vijfde plaats helemaal beet te hebben, voor Gent wordt het eens te meer wonden likken.