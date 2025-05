Nodige voorzichtigheid tegenover keiharde ambities in Europese jacht van Royal Antwerp FC

Royal Antwerp FC nam op zondagnamiddag de Planet Group Arena helemaal in. Op het veld werd het 0-3 en ook de supporters roerden zich soms luider dan de thuisfans. Bij Antwerp is er nog wel wat ambitie voor de rest van het seizoen.

Coach Andries Ulderink gaf het achteraf ootmoedig toe dat het ook anders had kunnen lopen. Hij verwees naar de heenwedstrijd tussen Antwerp en Gent, toen de Buffalo's met 0-1 kwamen winnen op De Bosuil.

Nog één puntje?

"Toen viel hun doelpunt wat uit de lucht, nu begonnen zij het best en kwamen wij plots op voorsprong. Ik ben blij met deze overwinning, maar in de wetenschap dat het ook helemaal anders had kunnen lopen."

De kloof met KAA Gent is met nog twee speeldagen te gaan nu al vijf punten. En dus lijkt het barrageticket tegen Charleroi zo goed als binnen. Al is er toch sprake van de nodige voorzichtigheid bij de coach.

Ambities

"Of het barrageduel nu binnen is? Er is nog één en ander mogelijk, daarom lijkt het mij goed om zaterdag het laatste puntje binnen te halen", aldus nog de coach.

Die beseft ook dat er nog een duel tegen Charleroi ook volgt voor er over Europa kan gesproken worden. Anderen - zoals Mahamadou Doumbia bijvoorbeeld - hebben dan weer meer ambities en sluiten de vierde plaats ook nog niet uit: "Het zal niet makkelijk worden, want de kloof is vijf punten. Maar we willen nog twee keer winnen en zien waar we komen. We zijn er nog niet."