VAR eist hoofdrol op in Brusselse derby, maar Union blijft op titelkoers en kan de eindstreep nu echt wel zien

Wat een Brusselse derby was dat nu weer? Voetbaltechnisch was het een drama om naar te kijken. Anderlecht maakte zoveel fouten tegen wat je mag verwachten van een profploeg en Union profiteerde gretig. Twee VAR-momenten zorgden daarnaast ook nog voor veel frustratie.

Bij de opwarming kon je al het verschil in intensiteit zien. Terwijl die van Anderlecht wat gezapig aan het rondtikken waren, ging het er aan de andere kant bij Union heel wat agressiever aan toe. En dat trok zich door naar de match. Al na 20 seconden ging N'Diaye in de fout op Khalaili in de zestien.

Penalty na 20 seconden: gemist

Iedereen had het gezien, maar de VAR en ref Wim Smet hadden er wel meer dan vijf minuten voor nodig om een penalty toe te kennen. Na de misser van David vorige week was het nu de beurt aan Ivanovic om het eens te proberen. Coosemans dook naar de goeie hoek, maar de spits schoot naast.

Union bleef de betere ploeg, maar Dolberg kreeg wel de beste kans na een goeie voorzet van Hazard. Koppen is echter de Deen zijn specialiteit niet en Moris had slechts op te rapen. En dan kwam toch het moment waar Union op wachtte en waar iedereen van wist dat het er ging komen.

Anderlecht offensief een ramp

Anderlecht had al een paar keer defensief steken laten vallen en Simic wist blijkbaar geen raad meer met de bal. Hij gaf dan maar een heel strakke inspeelpass op Verschaeren, die niet in één keer kon controleren. Iets waar Ivanovic op gewacht had. Hij snoepte hem de bal af en stuurde Fuseini diep. Oog in oog met Coosemans miste die niet meer: 0-1.

Anderlecht voetbalde wel goed mee als het de juiste mensen in het spel betrok. Maar er waren te veel onzuiverheden en verkeerde keuzes. Dendoncker - die een goeie match speelde - raakte duidelijk gefrustreerd van hoeveel keer hij werd overgeslagen in de opbouw. Vooraan bij Anderlecht liep het voor geen meter.

Angulo geraakte zijn man niet voorbij, Dolberg kreeg geen ballen in de zestien en Maamar blonk uit in verkeerde aannames. En o ja, Burgess zette één van de zotste tackles van het seizoen in op Angulo, maar kreeg er slechts geel voor. Dat begrepen we ook niet goed.

Nog eens zeven minuten VAR-kijken

We gaan dan over naar de tweede helft, dat ongeveer hetzelfde scenario kende als de eerste, maar nu viel de penalty voor Anderlecht, na een heel lichte overtreding op Angulo. Bon, bal op de stip, Dolberg achter de bal en... Moris pakte uit met een topsave. Stroeykens kon de rebound wel binnen lopen.

Maar... weeral zeven minuten VAR-kijken later kwamen ze tot de conclusie dat Stroeykens te snel vertrokken was. Wij hadden dat intussen al bij de eerste herhaling op het kleine laptopscherm van onze collega kunnen zien. Hoe dat allemaal zo lang kan duren, ze gaan het ons nooit kunnen uitleggen.

Anderlecht probeerde daarna nog de bakens te verzetten, maar Union kroop in zijn egelstelling en dan weet je hoe laat het is. Je geraakt er gewoon niet door. Union won met het kleinste verschil en mag zich stilaan toch gaan opmaken voor het titelfeest. Want Antwerp en Gent... Is er iemand die gelooft dat zij hen punten gaan afhandig maken.