Dé held van Union, die hen zaterdag mogelijk de titel opleverde: "Dolberg reageerde sportief"

Union Saint-Gilloise zette een belangrijke stap richting de titel met de krappe 0-1 zege in de Brusselse derby tegen Anderlecht. Het enige doelpunt kwam van Fuseini, die in de eerste helft profiteerde van geklungel tussen Simic en Verschaeren.

Keeper Anthony Moris kroonde zich tot matchwinnaar door een penalty van Kasper Dolberg uit het doel te houden. “Ik voelde dat ik die zou stoppen", zei Moris na afloop. “Met wat geluk werd het doelpunt vervolgens afgekeurd. Dolberg reageerde sportief en begreep de beslissing.”

Ook Moris complimenteerde de ploegprestatie: “Anderlecht kreeg weinig kansen. We domineerden op ons tempo en bleven geconcentreerd.”

Anouar Ait El Hadj vindt dat de drang naar succes niet mag verslappen: “We vieren deze zege, maar hebben nog twee finales voor de boeg. Morgen begint de voorbereiding al. We kennen onze kwaliteiten op het veld én op de bank en blijven als één familie strijden.”

Coach Sébastien Pocognoli prees de reactie van zijn spelers na de openingsfase en de momenten vlak na de discutabele beslissingen. “Dit duel was een goede emotionele test. We wilden Anderlecht geen ruimte geven om in de wedstrijd te komen.”

Pocognoli benadrukte dat het team zijn eigen lot in handen heeft. “Moris zijn redding was fantastisch, maar bovenal was dit een overwinning van het collectief. Ja, Anthony speelt een fantastisch seizoen, niet enkel in deze play-offs. Hij verdient het bovendien, want hij is heel belangrijk voor mij."