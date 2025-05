De twijfel groeit bij Anderlecht: Besnik Hasi zal iets enorms uit zijn hoed moeten toveren om te overleven

Het was tegen Union weer amper om aan te gluren bij Anderlecht. Besnik Hasi beseft dat de slotfase van dit seizoen cruciaal is voor zijn overlevingskansen als hoofdcoach van Anderlecht, maar op de manier van gisteren zal die knoop snel doorgehakt zijn bij Olivier Renard en Tim Borguet.

Na de pijnlijke bekerfinale vertelde voorzitter Wouter Vandenhaute dat Hasi zich ‘out of the blue’ achter de club schaarde, juist in een periode waarin zijn eigen positie nog onduidelijk is. Die publieke daad van steun was even onverwacht als veelbetekenend.

De uiteindelijke beoordeling van Hasi’s functioneren ligt niet bij de voorzitter, maar bij sportief directeur Olivier Renard en de kersverse CEO Sport Tim Borguet. Zij zullen de knoop doorhakken over zijn aanblijven.

Hasi’s lovende woorden over spelers zoals Simić, Degreef en De Cat geven blijk van zijn langetermijnvisie. Door keer op keer de jeugd te prijzen, toont hij zijn enthousiasme voor de door de club ingezette verjongingsstrategie.

Sportief blijft de balans echter mager: 10 op 27 en nog altijd geen punten tegen de top drie in de play-offs. Die cijfers wakkeren aan de zijlijn de twijfel aan over zijn aanpak. Vandenhaute zei ook al dat Anderlecht aan een inhaalbeweging bezig is, maar de 1 op 30 tegen de drie topploegen dit seizoen ondersteunt dat niet.

Met nog twee wedstrijden voor de boeg moet Hasi zijn team zien op te peppen en méér daadkracht laten zien. Bij uitblijven van positieve resultaten zal Anderlecht onvermijdelijk op zoek gaan naar een nieuwe trainer.