Vanhaezebrouck begrijpt niets van Anderlecht-beslissing: "Dat is gewoon slecht beleid"

Noah Sadiki is op amper 20-jarige leeftijd uitgegroeid tot een onmisbare pion bij titelpretendent Union. Analist Hein Vanhaezebrouck kan nog steeds met geen mogelijkheid begrijpen hoe Anderlecht het zover heeft laten komen.

Hij kan er zelfs een boompje over opzetten. "Dat kan er bij mij echt niet in", zegt hij scherp in Het Nieuwsblad. "Onbegrijpelijk is het. Bij mij zou een dergelijke speler nooit door de mazen van het net glippen."

Vanhaezebrouck zag het potentieel van Sadiki al vroeg. "Hij is niet alleen een speler met véél kwaliteiten, maar ook met een ongelooflijke maturiteit. Ik heb met hem gesproken toen ik hem naar Gent wilde halen en was echt onder de indruk. Een leider op het veld ook."

Toch vond Sadiki geen plek in de A-kern van Anderlecht. Na de komst van coach Brian Riemer en sportief directeur Jesper Fredberg voelde hij zich compleet genegeerd. Dat leidde tot zijn overstap naar stadsrivaal Union.

Vanhaezebrouck spaart de clubleiding van paars-wit niet. "Die Denen zijn slechts een deel van het verhaal, maar het is het beleid dat hen aanstelt. Anderlecht wilde niet met Vincent Kompany verder, die sportieve macht vroeg naar Engels model. Wel, dan krijg je dit."

"Sadiki is een jeugdproduct van de club. Dan moet je toch kunnen inschatten hoe goed hij is? Nu speelt hij misschien straks kampioen... bij de buur. Dat heeft met beleid te maken", besluit Vanhaezebrouck.