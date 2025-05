Dit is de reden waarom Union SG een vrije trap kreeg nadat Stroeykens gelijkmaker leek te scoren

Stroeykens leek via de rebound van de strafschop van Dolberg te scoren tegen Union SG, maar de VAR greep in. Union SG kreeg een indirecte vrije trap, en hier is waarom.

Anderlecht kreeg in de tweede helft een strafschop tegen Union SG. Kasper Dolberg zette zich achter de bal, maar trapte een slechte penalty waarna Anthony Moris redding kon brengen.

In de rebound ging de bal er wel in. Via Dolberg nog eens was het uiteindelijk Mario Stroeykens die het leer tegen de touwen werkte. Maar Stroeykens was te vroeg het strafschopgebied ingelopen...

Dus bekeer de VAR de beelden opnieuw, erg lang. Uiteindelijk werd er besloten om een indirecte vrije trap toe te kennen aan Union SG.

Dit omdat de VAR heeft gekeken naar welke impact de speler had die te vroeg inliep, en die is duidelijk. Stroeykens scoorde, dus werd het reglement goed toegepast in deze situatie.

Als Stroeykens geen impact had en van de bal was gebleven, dan had Anderlecht de penalty wel opnieuw mogen nemen, weet Sporza. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in een 0-1 overwinning voor Union SG.