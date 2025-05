Hein Vanhaezebrouck neemt geen blad voor de mond over wat Anderlecht verlamt: "Ik dacht er al aan toen ik de club verliet"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Zeven jaar geleden verliet Hein Vanhaezebrouck Anderlecht. Hij merkt nog steeds dezelfde problemen op als waar hij toen mee te maken had.

Het is al acht jaar geleden dat Anderlecht zijn laatste trofee heeft gewonnen, het kampioenschap dat Sporting onder Weiler heeft behaald. Een zekere identitaire zoektocht was al aan de gang bij de club. "Tussen champagnevoetbal en titels winnen, moet je kiezen", mopperde de Zwitserse coach. Nu kunnen de Paars-witten zich zelfs niet meer beroemen op een hoofdrol om zich te troosten met het vertoonde spel.

Toen had Hein Vanhaezebrouck Weiler opgevolgd en moest omgaan met veel turbulenties. De club lijkt niet verder te zijn gekomen: "Ik denk dat de leiding van Anderlecht moet stoppen met praten over het winnen van een trofee. Hoe meer ze dat blijven zeggen, hoe langer het zal duren."

"Het voegt alleen maar druk toe bij de supporters en de pers. Ik dacht dit al toen ik Sporting verliet: als je niet meer kunt investeren zoals voorheen, door de beste spelers van België terug te halen, dan moet je je ambities herzien", legt hij uit aan de RTBF.

Instabiliteit op alle niveaus

Hij dringt aan op realisme: "Vandaag de dag is Brugge te groot geworden en heeft Anderlecht zijn invloed verloren. Dus ik denk dat Anderlecht het seizoen moet beginnen met als enige ambitie een Europese plek, via de 3e of 4e plaats... en dan zijn ambities omhoog moet bijstellen als het seizoen goed verloopt. Niet meer dan dat."

"Anderlecht heeft vooral behoefte aan stabiliteit. Coaches veranderen voortdurend, Sportdirecteuren ook, en dan hebben we het nog niet eens over de organisatiestructuur... Met de Denen had de club gekozen voor bekende en ervaren spelers. Nu speelt het weer de kaart van de jeugd... Wat wil Anderlecht? Er moet een lijn worden uitgestippeld en daaraan worden vastgehouden", vervolgt HVH.

Stabiliteit is iets wat de hele club nodig heeft. Maar met de recente benoeming van Tim Borguet als nieuwe CEO Sports en het waarschijnlijke vertrek van Besnik Hasi deze zomer, lijkt het werk nog lang niet klaar te zijn.