Helemaal afgeschreven: Besnik Hasi begraaft met deze zin één Anderlecht-speler helemaal

Anderlecht wil deze zomer van veel spelers afscheid nemen om een nieuw team te bouwen. Eén speler zal de boodschap intussen wel al goed begrepen hebben. En als hij dat nog niet deed, wou Besnik Hasi er gisterenavond nog een schepje bovenop doen.

Er werd een onschuldige vraag gesteld over Ali Maamar, die tegen Union niet in zijn gewoonlijke doen was en ook vroeg gewisseld werd. Maamar leek vermoeid nadat hij onverwacht van de Futures naar de A-ploeg was overgeheveld.

Na de blessure van Killian Sardella werd hij een basisspeler. "Ali heeft veel matchen moeten spelen omdat we op die positie geen alternatieven hebben", zei Hasi na de match.

Een pijnlijke uitspraak voor Thomas Foket, die tegen Union alweer niet in de selectie zat. Foket is helemaal afgeschreven en moet deze zomer vertrekken. Dat hij niet meer geselecteerd wordt, zou ook van bovenaf ingegeven zijn, want ze willen af van zijn contract.

Foket werd nochtans met veel toeters en bellen binnengehaald als een 'jongen die thuis kwam'. De Dilbekenaar kon zich echter nooit doorzetten en verdween uit de rotatie.

Hem deze zomer kwijt geraken, zal ook geen makkelijke opdracht zijn. Wie is er immers geïnteresseerd in een speler die al maanden amper gespeeld heeft en die door zijn trainer zo besproken wordt.