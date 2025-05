Terecht geel of zuiver rood? Scheidsrechtersbaas velt oordeel over fout van Burgess op Angulo tijdens Brusselse derby

Christian Burgess is nog maar eens hét onderwerp aan menig cafétoog. Moest de verdediger van Union SG een rode kaart gekregen hebben voor zijn fout op Nilson Angulo? Jonathan Lardot komt met het antwoord.

Christian Burgess kwam te laat op Nilson Angulo. De verdediger van Union SG besloot om de flankaanvaller van RSC Anderlecht een letterlijke halt toe te roepen.

Burgess kreeg geel voor zijn botte bijl van Wim Smet. Kwam de verdediger héél goed weg? Volgens een pak waarnemers én fans wel.

"We moeten naar de feiten kijken", beoordeelt Jonathan Lardot de fase in Under Review. "Burgess stopt Angulo af, maar niet met de voet vooruit."

"Het ziet er indrukwekkend uit", beseft ook de scheidsrechtersbaas. "Maar de fysieke integriteit van de Anderlecht-speler is niet in gevaar. Feitelijk gezien was de fout niet gevaarlijk."

"Al had ik het kunnen begrijpen als de scheidsrechter een rode kaart had getrokken", besluit Lardot. "De intensiteit was niet extreem, maar wel aanwezig. En het been van Burgess is vrij hoog op het moment van de fout."