Dolberg licht een tipje van de sluier op over zijn toekomstplannen en of hij bij Anderlecht blijft

Kasper Dolberg baalde stevig van de nederlaag tegen Union (0-1). "We waren voetballend de betere ploeg, maar lieten de ruimtes onbenut", stelde de Deense spits vast. "We hadden meer kansen moeten creëren en benutten."

De 27-jarige aanvaller kreeg in de tweede helft een strafschop na een VAR-interventie, maar zag zijn inzet gestopt. “Dat overkomt me niet vaak", zei Dolberg. “Zo’n moment kan je wedstrijd kenteren, maar ik miste.”

Even dacht hij de rebound alsnog binnen te werken, maar die treffer werd afgekeurd omdat Mario Stroeykens te vroeg inliep. “Ik dacht dat ik de bal had, maar Mario kwam op volle snelheid ingelopen. De scheidsrechter legde uit dat Stroeykens de strafschopfase had verstoord", verklaarde Dolberg. “Het bleef verwarrend, maar ik begrijp zijn oordeel.”

Dolberg ergerde zich aan de lange wachttijd voor de strafschopfase: “Tussen de actie en het moment dat de bal op de stip lag, zaten tweeënhalve minuut. Dan ben je mentaal niet scherp meer.”

Na afloop kwam ook zijn toekomst ter sprake. “Ik heb nog niet met de clubleiding gesproken", gaf hij aan. “Dat doen we deze zomer. Ik voel me goed in Brussel, maar er is nog niets definitiefs besloten.”

Ondanks zijn persoonlijke teleurstelling blijft Dolberg professioneel. “We hebben vandaag gefaald in de afwerking, maar dit team heeft karakter. We zullen ons herstellen en blijven vechten voor een beter resultaat.”