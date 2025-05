Supporters Gent gaan helemaal los, Samoise moet het komen uitleggen en wijst problematische mentaliteit aan

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KAA Gent ging zondagnamiddag opnieuw stevig onderuit in de Champions Play-offs. Voor de zevende keer in acht wedstrijden moest de Buffalo's buigen, ditmaal met 0-3 tegen Antwerp in de Planet Group Arena.

Met 25 tegengoals in tien play-offduels verbeterde Gent het negatieve record van Lokeren uit 2012-13, toen de Waaslanders 23 tegentreffers slikten. De Buffalo's zitten in de hoek waar de klappen vallen en lijken daar moeilijk uit te kunnen komen.

Na het laatste fluitsignaal lieten de supporters hun ongenoegen luid en duidelijk horen. Aanvoerder Matisse Samoise moest het komen uitleggen. se Samoise gaf toe dat het 0-3-verlies tegen Antwerp hard binnenkomt. “Dit was onze laatste kans om nog vijfde te worden", zei de Gentse aanvoerder. “Nu staan we vijf punten achter en kunnen we eigenlijk al gaan afronden.”

Hij erkende de mentale tol die het vervolg van de play-offs eist. “In de groep heerst op dit moment een zware spanning. Na zo’n klap krijgt iedereen het mentaal lastig.”

De protesterende supporters na het laatste fluitsignaal vond hij dan ook begrijpelijk. “Als je kijkt naar onze prestaties in deze play-offs, is het resultaat gewoon niet om over naar huis te schrijven. Ik snap heel goed dat onze fans hun ongenoegen willen uiten.”

Toch wil Samoise zijn eigen woorden zuinig kiezen. “Ik ben niet van plan om hier in de media uit te wijden over wat er moet veranderen. Daar zijn andere momenten voor.” Waar hij zich wél hard voor maakt, is meer inzet op het veld. “We moeten met z’n allen meer grinta tonen. Dat ontbreekt ons nu simpelweg.”