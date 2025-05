Charleroi weet bijna zeker wie de tegenstander wordt voor laatste Europees ticket... tenzij dit mirakel gebeurt

Sporting Charleroi kroont zich tot winnaar van de Europe Play-offs en kan zich stilaan beginnen voorbereiden op een confrontatie met Antwerp. KAA Gent lijkt na de nederlaag van zondag definitief uitgeteld voor Europees voetbal.

KAA Gent kan zich mathematisch nog steeds plaatsen voor de Europa, maar daarvoor is intussen een klein mirakel nodig. Na de 0-3 thuisnederlaag tegen Antwerp is de ontgoocheling groot bij de Buffalo’s.

"Dit was onze laatste kans, dat wisten we", zuchtte Matisse Samoise bij DAZN. "We staan nu vijf punten achter. Mathematisch is het nog mogelijk, maar als we eerlijk zijn: het is voorbij."

De teleurstelling droop van de gezichten bij de Gentse spelers, en het thuispubliek keerde zich tegen hen. "Mentaal heeft iedereen het moeilijk, natuurlijk. Maar ik begrijp de supporters wel", gaf Samoise toe. "Onze prestaties in deze play-offs zijn gewoon ondermaats."

Charleroi tegen Antwerp?

Sporting Charleroi kan zich intussen al bijna gaan opmaken voor een duel met Antwerp om een Europees ticket. Gent moet immers zes op zes halen tegen Genk (thuis) en Union (uit), twee loodzware opdrachten.

Natuurlijk is er nog een laatste scenario mogelijk: dat Antwerp aan zijn kant 6/6 pakt tegen Union en Club Brugge, en dus dat de Zebra's... Anderlecht zouden ontmoeten. Maar dat is bijna even onwaarschijnlijk. Bijna...