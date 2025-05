📷 Supporters KAA Gent hebben het helemaal gehad en komen met vlammend spandoek, Milicevic reageert

KAA Gent ging ook tegen Royal Antwerp FC met de billen bloot. Door de 0-3 nederlaag lijkt Europees voetbal helemaal vervlogen na tien jaar onafgebroken Europees spelen. De supporters waren het meer dan beu na alweer een ontluisterend prestatie.

Tijdens de wedstrijd gingen de supporters al onderling in de clinch en gingen ze ook zelfs meesupporteren met Royal Antwerp FC. De harde kern zweeg meerdere keren minutenlang.

Striemend fluitconcert

Alsof ook zij het stilaan hebben opgegeven. De boodschap na de wedstrijd kon dan ook niet veel duidelijker zijn. Op een paar jonkies en de afscheidnemende Sven Kums na kreeg niemand een applaus.

Het fluitconcert was striemend, de afwezigheid van sfeer in het laatste halfuur zo mogelijk nog pijnlijker. En het spandoek achteraf kristalhelder. "Herpakken of inpakken. Geen vuur op het veld, wel in de tribune."

Pijnlijk verlies

Een boodschap richting spelers, maar uiteindelijk ook richting sportieve staff, bestuur, ... Er moet iets veranderen, vinden de supporters. Al is het moeilijk in te schatten hoe snel een en ander kan worden rechtgetrokken.

Danijel Milicevic nam na de wedstrijd zijn verantwoordelijkheid: "Ik neem dit verlies persoonlijk, ik ben de coach en ik ben verantwoordelijk, ik wil een team zien. Vandaag zag ik dat maar 60 minuten. Dit verlies tegen Antwerp is pijnlijk."