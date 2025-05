KAA Gent bereikt nieuw dieptepunt: dit negatief record gaat moeilijk te kloppen worden

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KAA Gent heeft in de wedstrijd tegen Antwerp een nieuw dieptepunt bereikt. De Buffalo's begonnen goed aan de wedstrijd, maar stonden vanuit het niets ineens 0-2 in het krijt. En ook de derde viel nog... Daarmee zitten ze aan 25 tegendoelpunten.

Tjaronn Chery waagde twee keer zijn kans vanop afstand met hetzelfde resultaat. Gyrano Kerk kon dan in de tweede helft van dichtbij de derde maken en dat was de 25ste tegengoal die Gent incasseerde in deze play-offs.

Gent kon nog maar drie punten sprokkelen in deze play-offs, tegen datzelfde Antwerp werd met 0-1 gewonnen op de Bosuil. Maar de resultaten zijn eigenlijk schrijnend.

Twee keer een forfaitscore van Club Brugge en Anderlecht kregen ze al om de oren, maar ook Union en Genk scoorden vlotjes tegen de ploeg van Danijel Milicevic.

En nu dus ook Antwerp. Het vorige slotrecord stond op naam van Lokeren, dat in de play-offs van 2012-13 23 keer de bal uit het net moest halen. In tien matchen weliswaar. Met nog twee wedstrijden te gaan kan het allemaal nog veel erger worden voor Gent.

Met vijf punten achterstand op Antwerp is de laatste kans op Europees voetbal ook vervlogen. Dat is de eerste keer in elf jaar tijd dat Gent niet Europees zal aantreden.