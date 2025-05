Project van 12,5 miljoen euro gaat van start: Antwerp gooit geschiedenis tegen de vlakte

Het is zover: Antwerp is gestart met de afbraak van de iconische tribune 2. Dit proces zal zo'n twee weken in beslag nemen.

Eerder deze maand kwam Antwerp met heel goed nieuws: de club kreeg groen licht om tribune 2 te vervangen. CEO Sven Jaeqcues kondigde dit toen aan tijdens een persconferentie. Het Laatste Nieuws meldt maandag dat de afbraak van start is gegaan. De iconische tribune wordt op dit moment gesloopt. Het zal zo'n twee weken duren voor de tribune volledig afgebroken is. Sven Jaeqcues zei eerder al dat de renovatie tegen de interlandperiode van november klaar zou moeten zijn. Er hangt ook een stevig prijskaartje aan vast. De club betaalt alle kosten zelf, de tribune zou zo'n 12,5 miljoen euro moeten kosten. Het eerste doel is de capaciteit verhogen van 16.000 naar 21.000. Nadien wil de club overschakelen naar full capacity, wat neerkomt op 24.500 fans in het Bosuilstadion.