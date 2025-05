Genk-speler onthult wat er omgaat in de kleedkamer en dat lijkt ook de reden van het zware verval

Racing Genk beleeft een pijnlijke eindfase van het seizoen. Na een 0-2-nederlaag tegen Club Brugge zijn de titelambities definitief opgeborgen. Joris Kayembe sprak na de wedstrijd openhartig over de malaise binnen de ploeg.

"Het is moeilijk, eerlijk gezegd", zuchtte de linksachter voor de camera van DAZN. "We wilden thuis sterk blijven, zoals we het hele seizoen waren. Maar nu… dit zijn zware momenten." Genk, dat in de reguliere competitie vaak stabiel en dominant oogde, lijkt het noorden kwijt in de play-offs.

Kayembe wijst op het gebrek aan ervaring binnen de selectie. Zonder met de vinger te wijzen, benoemt hij de zenuwen en twijfel die binnen de jonge groep sluipen. "Er zijn jongens die aarzelen, die de bal niet durven vragen. De druk weegt, zeker voor jonge spelers die nu pas beseffen dat de play-offs echt een ander niveau zijn."

Toch weigert Kayembe de handdoek te werpen. Hij benadrukt dat er nog genoeg is om voor te vechten. "We moeten blijven werken. Europees voetbal is nu ons doel, en dat moeten we ten minste nog binnenhalen."

Maar tegen topploegen als Club Brugge en Union lijkt Genk telkens net tekort te komen. "In cruciale momenten waarin je scherp moet zijn, ontbreekt het ons soms aan dat tikkeltje geluk. En dat is waar ploegen als Brugge het verschil maken," klinkt het eerlijk.

Genk zal zich dus moeten herpakken in de resterende wedstrijden. Ook om het vertrouwen in de jonge groep te herstellen. Want één ding is duidelijk: de play-offs zijn geen leerschool, ze zijn meedogenloos.