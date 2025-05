KRC Genk-coach Thorsten Fink komt met opvallende reactie na nieuwe nederlaag tegen Club Brugge

KRC Genk verloor zondagavond met 0-2 van Club Brugge. Toch bleef coach Thorsten Fink opvallend positief na afloop.

KRC Genk zag de laatste weken de titel helemaal wegglippen. Na de nieuwe nederlaag tegen Club Brugge is de balans ondertussen een teleurstellende 1 op 18. Niet goed genoeg.

Toch blijft coach Thorsten Fink positief. "Wij hebben niet slecht gespeeld. Ook met 10 spelers hadden we nog kansen", begon hij na afloop. Matte Smets pakte kort voor rust rood, waardoor het nog moeilijker werd voor de Limburgers.

Goed was het niet, maar Genk had inderdaad kansen. Spits Tolu kopte onbegrijpelijk naast van zeer dichtbij, terwijl hij alleen stond. "Tolu had nog een kans op 1-1 en dan kan alles. Ik ben blij met manier waarop we speelden, maar niet met resultaat."

"Er zijn details waar we nog beter op moeten doen", gaat hij verder. Club Brugge was gewoon efficiënter. We waren goed gestart en gebruikten ruimtes tussen de lijnen.

De Duitse oefenmeester benadrukte ook nog eens de sterkte van zijn tegenstander. "Voetballend is Club Brugge voor mij de nummer één in deze competitie. Ook hun Europese campagne was heel sterk."

Ik ben niet blij dat we verliezen, maar de manier waarop we speelden was goed. We moeten efficiënter zijn, ook met een speler minder", besluit Fink.