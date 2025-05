Hans Vanaken windt er geen doekjes om en zegt wat het verschil maakte tegen KRC Genk

Club Brugge wist zondag met 0-2 te winnen op het veld van KRC Genk. Hans Vanaken zag dat vooral de omstandigheden meezaten.

Er mocht gevierd worden na de bekerwinst van afgelopen weekend, maar bij Club Brugge moesten ze de knop toch snel wee omdraaien. De wedstrijd tegen KRC Genk was cruciaal, want Union SG won zaterdag van Anderlecht.

"Vanaf woensdag lag de focus weer op de titelrace, want we weten dat we de dubbel nog kunnen binnenhalen", vertelde Hans Vanaken na afloop bij DAZN. "Het was zeer belangrijk om te winnen, zeker met het resultaat van Union."

KRC Genk speelde meer dan een helft met tien man, na de rode kaart voor Matte Smets. Hans Vanaken wist duidelijk waar het verschil lag vandaag.

"De omstandigheden: die rode kaart veranderde natuurlijk veel. Ik denk dat ze in de tweede helft beseften dat ze niets meer te verliezen hadden. Dat is niet makkelijk om tegen te spelen, maar eenmaal we erdoor geraakten lag er zoveel ruimte om het af te maken."

Bij Club Brugge liep alles goed, bij KRC Genk ging alles mis. Opnieuw rood, Tolu die een onwaarschijnlijk grote kans mist. Het verschil was op veel vlakken te groot.

"We scoorden op het juiste moment, die rode kaart hielp ook. De omstandigheden in zo'n wedstrijd moeten meezitten. Het zijn altijd leuke wedstrijden met twee voetballende ploegen, maar nu ging het onze kant uit en daar zijn we heel blij mee", besluit Vanaken.