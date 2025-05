Club Brugge-coach Nicky Hayen helder over de titelstrijd met Union

Club Brugge blijft druk zetten op leider Union, maar het heeft zijn lot niet meer in eigen handen. Dat beseft ook coach Nicky Hayen die een duidelijke boodschap heeft over de titelstrijd.

"Genk was tijdens het eerste halfuur snediger in de duels, scherper op de bal. Na een halfuur kwamen wij in ons spel. We maakten een mooi doelpunt en daarna namen we de bovenhand en vonden we de juiste oplossingen", analyseerde Hayen.

Kort voor de pauze pakte Matte Smets een rode kaart. "Die kaart speelde in ons voordeel. Wij hadden de bal en controle, maar zelfs in een iets lager blok had Tolu nog wel de kans op de 1-1. We gaven nog mogelijkheden weg waardoor de wedstrijd een ander verloop had kunnen kennen."

"We scoorden de 0-2 op een goed moment", weet de oefenmeester. Hij beseft dat Club Brugge zijn twee resterende wedstrijden zal moeten winnen en zal moeten kijken naar wat Union doet.

Hopen op een foutje van Union

"Wij kunnen alleen maar ons best blijven doen. Als wij onze 2 wedstrijden nog winnen, dan eindigen we met 25 op 30 en dat is een punt meer dan vorig jaar. We blijven ons werk doen en dat is proberen zo lang mogelijk in hun spoor te blijven tot hopelijk ergens een foutje wordt gemaakt."

Indien Union de twee resterende wedstrijden geen fout maakt, dan is het kampioen. In dat geval is dat verdiend, vindt Nicky Hayen. "Als union 28 op 30 haalt, moet je groot zijn in het verlies en ook toegeven dat ze een fantastisch parcours hebben afgelegd."