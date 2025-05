Club Brugge rekent op hulp in de titelstrijd: "We gaan dit weekend voor hen supporteren"

Club Brugge heeft het niet meer in eigen handen, maar kan zeker nog kampioen spelen. Blauw-zwart zal dit weekend in ieder geval voor Antwerp moeten supporteren, dat beseft ook Brandon Mechele.

Club Brugge volgt nog steeds op één punt van leider Union SG. Blauw-zwart wil absoluut een nieuwe landstitel, maar dat zal niet makkelijk worden met nog slechts twee wedstrijden te gaan.

Brandon Mechele wil een tweede ster op het logo zien. "Die droom is heel groot. We zijn heel goede play-offs aan het spelen, alleen hebben we het nadeel dat een andere ploeg het nog beter doet", vertelde hij.

"Maar we geloven er zeker nog in. We hebben het niet meer zelf in de hand, maar nog twee wedstrijden alles geven. Dan hopen dat Union nog ergens punten laat liggen", gaat hij verder.

Union SG speelt zaterdag een levensbelangrijke wedstrijd tegen Antwerp. Als de Brusselaars winnen, staat alleen een zege tegen Gent nog in de weg van een titel. Maar bij een nederlaag zou Club kunnen profiteren.

"We gaan dit weekend voor Antwerp supporteren. Maar uiteindelijk moeten we gewoon naar onszelf kijken. Als we onze twee matchen winnen dan hebben we misschien nog betere play-offs gespeeld dan vorig jaar. Dan zien we wel", besluit Mechele.