Erling Haaland spreekt vol bewondering over vertrekkende Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne hoopt nog steeds de FA Cup te winnen voordat hij Manchester City aan het einde van het seizoen verlaat. Erling Haaland heeft laten weten hoe leuk het was om aan zijn zijde te spelen.

Kevin De Bruyne zal Manchester City verlaten aan het einde van het seizoen en zal niet deelnemen aan het Club World Cup. Toch heeft de Belg nog een laatste doel: de FA Cup winnen.

De Skyblues hebben zich geplaatst voor de finale en zullen zaterdag Crystal Palace in de ogen kijken op Wembley. Tegenover de BBC heeft Erling Haaland onthuld hoe belangrijk het voor het hele team is om een laatste trofee te winnen voor de Rode Duivel.

"We zouden graag zien dat Kevin De Bruyne zijn carrière hier afsluit met een trofee. Hij heeft een ongelooflijke periode beleefd bij Manchester City, het aantal titels dat hij heeft gewonnen is indrukwekkend. Laten we hopen dat hij er nog een wint."

De Noor vormde een ongelooflijk duo met KDB, een van de beste middenvelders in de geschiedenis van de Premier League. De aanwezigheid van Kevin De Bruyne was een van de redenen waarom Erling Haaland besloot om naar Manchester City te trekken.

"Hij staat bovenaan mijn lijst. Passes ontvangen van hem is een droom. Samen met hem spelen was echt speciaal. Wat een genot, en ik zal er alles aan doen om dat plezier terug te vinden in de laatste wedstrijden."

De Bruyne lijkt op weg naar Napoli, terwijl Manchester City probeert Florian Wirtz aan te trekken als vervanger. De Duitser zal Bayer Leverkusen verlaten en was dicht bij Bayern München, maar het lijkt erop dat Pep Guardiola Vincent Kompany een hak gaat zetten.

"De toekomst zal anders zijn, met andere spelers. Wanneer Kevin vertrekt, zal er iemand moeten zijn om hem te vervangen, zelfs al is hij op vele manieren onvervangbaar...", concludeerde Erling Haaland. Een assist van de Belg op de Noor tijdens de finale? Een scenario waar heel Manchester City van droomt.