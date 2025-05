"Met oprechte droefheid": Standard neemt grote beslissing

De futsalafdeling van Standard Luik wordt (voorlopig?) stopgezet. Het Luikse team heeft deze beslissing officieel bekendgemaakt op donderdag.

In een persbericht heeft Standard bekendgemaakt dat de club heeft besloten om een einde te maken aan zijn Futsal-project. Het Luikse team legt uit dat ze zich nu moeten concentreren op het eerste team en de jeugdopleiding.

Matricule 16 gaat verder door uit te leggen dat dit besluit nodig is om het lopende nieuwe project tot een goed einde te brengen. "Na een grondige analyse waarin tal van factoren werden afgewogen, heeft Standard de Liège met oprechte droefheid de beslissing genomen", klinkt het.

Opgericht in de zomer van 2021, heeft het project de Rouches in staat gesteld om twee titels te behalen (in 2022 in de derde divisie en dit jaar in de tweede divisie). Het functioneerde dus behoorlijk goed.

Het team vergeet uiteraard niet om alle personen te bedanken die hebben bijgedragen aan het initiatief. "We willen alle betrokkenen - stafleden, spelers… - die hebben bijgedragen aan dit succesvolle avontuur, van harte bedanken."

"Hierbij denken we in het bijzonder aan de hoofdverantwoordelijken sinds het begin van dit project: Ingrid Vanherle (operationele directrice) en Geoffrey Liurno (projectverantwoordelijke). We wensen ook alle spelers het allerbeste toe voor de toekomst en hopen dat hun recente successen hen snel naar nieuwe uitdagingen zullen leiden waar hun talent volledig tot uiting komt", besluit de club.