Opnieuw helikopter met beker? Maar wat als Union zondag kampioen is door nederlaag Club Brugge?

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Nog twee speeldagen in de Champions' Play-offs te gaan. Maar Union SG kan zondag wel al de landstitel pakken.

Union SG speelt zaterdag tegen Royal Antwerp FC. Club Brugge komt pas zondag in actie tegen Anderlecht. Als Union SG wint en blauwzwart verliest, dan zijn de Brusselaars zondag zeker van de landstitel.

Het zou van 1935 geleden zijn dat Union SG nog eens de titel pakte, maar de kampioenenbeker zullen ze in dat geval zondag nog niet krijgen, zo schrijft Het Nieuwsblad.

De Pro League voorziet pas op de slotspeeldag een beker voor de nieuwe kampioen. Dat betekent dan ook dat het grote titelfeest van Union SG moet wachten tot zondag 25 mei.

Beide ploegen spelen dan om 18.30 uur, zodat we rond 20.30 uur weten wie de nieuwe landskampioen is. Mogelijk wordt er, als de beslissing nog niet gevallen is dit weekend, dan weer een helikopter ingezet.

Die brengt, zoals de voorgaande jaren, dan de beker naar het juiste stadion zodat de nieuwe landskampioen die kort na affluiten in de lucht kan steken.