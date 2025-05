Ooit dacht Anderlecht er 15 miljoen van te krijgen, nu gaan ze tevreden moeten zijn met 'peanuts' in vergelijking

Wat gaat er gebeuren met Yari Verschaeren deze zomer? Voor de bijna 24-jarige middenvelder lijkt het best om eens verse lucht te gaan opsnuiven, maar momenteel staat Anderlecht voor het blok. Ze hoopten immers om veel meer aan hem te verdienen dan wat ze nu kunnen krijgen.

Verschaeren tekende al verschillende contractverlengingen sinds hij vijf jaar geleden doorbrak bij Anderlecht. Intussen heeft hij er een stevig contract en een nieuwe verlenging ligt niet op tafel. In tegenstelling tot met Stroeykens en Leoni is er met hem nog niet gesproken, ondanks dat zijn contract in 2026 ook afloopt.

Statistieken niet top

Dat betekent dat Anderlecht hem deze zomer wil verkopen, maar dat wordt ook geen makkelijke opdracht. Verschaeren heeft sinds zijn stormachtige entree in de JPL niet veel progressie gemaakt. Zijn cijfers zijn niet van die orde dat ze veel interesse opwekken. Dit seizoen slechts 3 goals en 4 assists.

Dat is te weinig voor een speler die in principe een aanvallende middenvelder is, maar een rijtje is moeten terugzakken. In 2020 werd zijn marktwaarde geschat op 16 miljoen euro. Maar na zijn blessure en het worstelen van de ploeg op zoek naar hun oude status is dat ferm gezakt. Op Transfermarkt staat zijn waarde nu nog op 5 miljoen euro.

En zelfs dat wordt al een hele opdracht om het eruit te slepen als er iemand komt aankloppen. We schrijven bewust 'als', want momenteel is er geen enkele aanbieding of gerucht dat hem linkt aan een nieuwe ploeg. Verschaeren heeft soms wel matchen waarin zijn talent duidelijk is, maar het is te weinig en er zit geen consistentie in zijn prestaties.

Binnen zes maanden gratis weg

Scouts die matchen van Anderlecht komen bekijken, hebben dat zo ook in hun boekje opgeschreven. In de play-offs staan zijn statistieken zelfs op nul over de hele lijn. Olivier Renard zal al zijn contacten moeten aanspreken om er een degelijke som uit te halen.

Sterk staat hij alvast niet in die onderhandelingen, want binnen zes maanden mag Verschaeren al transfervrij ergens anders tekenen. Een complexe situatie waar ze in Neerpede het hoofd over breken. Als hij niet weggeraakt moeten er immers wel nieuwe contractonderhandelingen opgestart worden.

Wouter Vandenhaute en Marc Coucke hebben al aangegeven dat ze geen Francis Amuzu-scenario meer willen. Waar ze verschillende keren verlengen, maar hem dan toch niet voor de gewenste prijs kwijt raken.