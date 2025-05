Het verdict is gevallen: Brugse fans nemen grote beslissing over match tegen Anderlecht

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Er zullen dit weekend geen supporters van Club Brugge welkom zijn in het Lotto Park. De fans wilden deze beslissing aanvechten, maar laten het uiteindelijk gewoon voor wat het is.

Anderlecht ontvangt blauw-zwart zondag om 13:30. De burgemeester van Anderlecht, Fabrice Cumps, heeft besloten om geen fans van Club Brugge toe te laten in het Lotto Park dit weekend. Dit naar aanleiding van incidenten tijdens de bekerfinale.

"Het doel van deze beslissing is om zowel de bewoners als de supporters van RSCA te beschermen", klonk het bij Cumps. Er was heel wat onbegrip voor zijn beslissing, vooral vanuit het Brugse kamp.

'The Locals FCB 78', een supportersclub en 'Club Brugge K.V', een overkoepelende supportersfederatie, trokken naar advocaat Walter Van Steenbrugge om te zien wat er op juridisch vlak nog kon gedaan worden om de beslissing aan te vechten. Een groot argument is het feit dat een combiregeling alles in goede banen zou leiden.

Volgens Het Laatste Nieuws hebben ze nu toch besloten om het niet juridisch aan te vechten. "We zijn immers van oordeel dat een mogelijke vernietiging van de door de burgemeester van Anderlecht genomen beslissing de situatie enkel maar zou doen escaleren", zeggen ze bij de krant.

"De supporters van Club Brugge willen geen onderdeel vormen van de maatschappelijke problemen die zich in Brussel voordoen en die blijkbaar niet bedwongen kunnen worden", gaan ze verder. De supporters van Club zijn wel hard voor Cumps: "De supportersclubs zijn ten zeerste verbolgen over de wijze waarop de burgemeester van Anderlecht zich terzake heeft opgesteld."