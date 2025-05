Stijn Stijnen vloekt, maar heeft ook duidelijke boodschap over nakende degradatie van Cercle Brugge

Cercle Brugge en Patro Eisden zullen de komende acht dagen uitmaken wie volgend seizoen in de Jupiler Pro League zal voetballen. Stijn Stijnen zou alvast genieten om de Vereniging uit te schakelen.

De verrassende trainerswissel bij Cercle Brugge heeft de Belgische voetbalwereld toch wel een beetje op zijn kop gezet, of toch minstens bij heel wat mensen de wenkbrauwen doen fronsen nadat het nieuws bekendraakte.

Bernd Storck, die nog maar net met KV Kortrijk degradeerde, krijgt nu de loodzware taak om Cercle Brugge in de Jupiler Pro League te houden. Dit nieuws zorgde voor heel wat consternatie in het voetbalprogramma Extra Time, waar analisten hun verbazing niet onder stoelen of banken staken.

Wesley Sonck kon zijn ogen niet geloven: “Toen ik het zag, dacht ik: neen, dit kan toch niet waar zijn?” Ook Peter Vandenbempt was verbijsterd: “Storck is al de vierde coach van Cercle dit seizoen. Hebben we dat ooit al meegemaakt in België?”

Toch is de keuze ook enigszins te begrijpen. Er moest wel iets gebeuren bij Cercle, want de voorbije weken liep het totaal niet. En Storck heeft dit soort karweien in het verleden al meer dan eens geflikt.

Filip Joos merkte op dat Stijnen waarschijnlijk niet blij zal zijn met deze plotse wending: “Ik denk wel dat Stijn Stijnen eens vloekt, want dit lijkt me geen ideaal nieuws voor hem.” Zou je er als Clubman extra van genieten om Cercle naar tweede klasse te sturen, kreeg Stijnen voorgelegd? Zonder verpinken antwoordt de trainer van Patro Eisden met een volmondige ‘ja’.