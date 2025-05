RSC Anderlecht komt met groot nieuws en oproep over Jan Vertonghen

Jan Vertonghen neemt afscheid van RSC Anderlecht. Zondag is er een eerbetoon voorzien voor de speler.

Na een indrukwekkende carrière en bijbehorend palmares neemt Jan Vertonghen afscheid van het profvoetbal. Voor de wedstrijd tegen Club Brugge van zondag wordt hij in de bloemetjes gezet.

“Voor de wedstrijd volgt een passend eerbetoon aan de kapitein van RSC Anderlecht. Vertrek dus op tijd en wees om 13u10 al op je plaats”, klinkt het op de website van RSC Anderlecht.

De wedstrijd tegen Club Brugge is volledig uitverkocht. Het was het derde seizoen van Vertonghen in Anderlecht. Eerder speelde hij 6 seizoenen in Amsterdam, 8 seizoenen in Londen en 2 seizoenen in Lissabon

“De aftrap staat gepland om 13u30, maar we vragen alle supporters om vóór 13u naar binnen te gaan en ten laatste om 13u10 naar hun plaats te gaan. Er worden wachtrijen verwacht aan de ingangen, dus probeer zo vroeg mogelijk te komen”, klinkt het.

Het stadion opent de deuren al om 12u. Zo kan het eerbetoon voor een vol stadion plaatsvinden. Alle supporters zullen bovendien kunnen deelnemen aan het eerbetoon. “Ga op tijd naar je plaats, en volg de instructies die daar worden meegegeven”, besluit men bij paarswit.