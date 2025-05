"Ik ben aardig, maar ik heb mijn grenzen" : Karim Belhocine praat zonder blikken en blozen over zijn tijd bij Anderlecht

Karim Belhocine heeft bijna twee jaar bij Anderlecht gewerkt. Daar heeft hij de eerste hevige turbulenties van het begin van de Coucke-tijdperk meegemaakt.

Karim Belhocine maakte eerst deel uit van de staf van Anderlecht als assistent van Hein Vanhaezebrouck en later van Fred Rutten. Toen Vanhaezebrouck werd ontslagen, nam Belhocine de ploeg over tot het einde van het seizoen 2018/2019, met spelers als Yari Verschaeren, Alexis Saelemaekers, Francis Amuzu, Yannick Bolasie, Sven Kums en Peter Zulj in zijn selectie.

In een interview met Le Soir blikt hij terug op deze turbulente periode: "Zelfs vóór mijn eerste wedstrijd als T1, in december 2018, kwam een lid van het bestuur waarvan ik de naam niet zal noemen (die wel eens Luc Devroe kon zijn, red.) naar mijn kantoor om mij een lijst te tonen met betrekking tot de januari transferperiode."

"Hij had aangegeven welke spelers moesten blijven, wie op de wip zat en wie moest vertrekken. Ik heb hem duidelijk gemaakt dat het niet mijn rol was om de transferzaken van Anderlecht te regelen, maar voordat hij mijn kantoor verliet, zei hij duidelijk: 'Sebastiaan Bornauw, hij kost ons een doelpunt per wedstrijd, het zou beter zijn als hij niet speelt'."

Belhocine blijft standvastig

Bornauw zal Anderlecht verlaten voor Keulen voor meer dan 8 miljoen euro aan het einde van het seizoen. Het verdienstelijke werk hiervoor komt voornamelijk toe aan Karim Belhocine, die zijn poot stijf hield en hem in het team hield. "De volgende dag speelde ik uiteraard met Bornauw in de basis tegen Waasland-Beveren (3-0) en ik wilde hem zelfs tot aanvoerder benoemen, terwijl ik zei dat hij zou scoren. Wat hij ook deed."

"Ik ben vriendelijk, maar ik heb mijn grenzen. Overigens is Marc Coucke nooit in mijn kleedkamer afgedaald op de dag van een wedstrijd," besluit Belhocine, verwijzend naar een incident dat Hein Vanhaezebrouck meemaakte, waarbij hij betreurde dat de voorzitter de kleedkamer binnenkwam om met de spelers over tactiek te praten.