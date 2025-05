Een ferme blunder van Anderlecht? Toptransfer met Hans Vanaken ging aan hun neus voorbij

Hans Vanaken heeft al zijn talent bewezen. Willy Reynders, voormalig sportief directeur van Lokeren, blikt terug op de tijd toen de middenvelder zijn toekomst zou bepalen.

Hans Vanaken wordt gezien als de beste speler van de Jupiler Pro League op dit moment. Toch twijfelden sommige grote Belgische clubs toen hij nog bij Lokeren speelde om op hem in te zetten. Willy Reynders, destijds sportief directeur van de club, herinnert zich die periode nog goed.

"De topclubs vonden Hans wat te traag, te sloom. Ik heb dat nooit begrepen", zegt Reynders bij Het Nieuwsblad. "Vanaken is voetbalsnel: hij voert altijd precies uit wat er in zijn hoofd zit."

"Anderlecht heeft in die tijd nooit de forcing gevoerd", merkt Reynders nog op. Want ook paars-wit toonde interesse in Vanaken. "We hebben wel dikwijls samengezeten met Hans, zijn vader en zijn makelaar om over een goeie prijs te praten. Club Brugge heeft dat toen scherp gespeeld."

"Als je ziet welke carrière Hans heeft gemaakt was dat nog een koopje. We kregen wel nog bonussen, bijvoorbeeld toen hij Rode Duivel werd. Hij heeft de goeie keuze gemaakt", besluit Reynders.

Vandaag is Vanaken een van de meest bekende gezichten in het Belgische voetbal. Kalm, elegant en met een indrukwekkende consistentie heeft hij zijn pad weten uit te stippelen zonder zich te laten beïnvloeden door overhaaste beslissingen.