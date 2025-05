'Club Brugge en KRC Genk volgen situatie op de voet: Ex-spits van Standard in beeld'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het is momenteel uitkijken wat Jackson Muleka zal doen. Hij speelt momenteel op uitleenbasis bij Al Kholood in Saoedi-Arabië.

Jackson Muleka, momenteel eigendom van het Turkse Besiktas, speelde het afgelopen seizoen op huurbasis bij Al Kholood in Saudi-Arabië. Volgens Africafoot heeft de Congolese aanvaller besloten om zijn carrière definitief voort te zetten in het Midden-Oosten.

Al moet hij dan wel rekenen op het feit dat zijn huidige werkgever de aankoopoptie ligt. Die zou 2 miljoen euro bedragen, terwijl zijn marktwaarde op dit moment geschat wordt op 3,5 miljoen euro.

Standard Luik – Muleka’s voormalige club – heeft nog steeds recht op een doorverkooppercentage op zijn transfer. En het zou ook kunnen dat hij alsnog in de Jupiler Pro League belandt.

Er circuleren geruchten dat Club Brugge en KRC Genk de situatie van dichtbij volgen, mocht de deal met Al Kholood alsnog afspringen. Beide Belgische topclubs zijn op zoek naar een doelgerichte spits met internationale ervaring en Muleka past perfect in dat profiel.

Muleka zette straffe cijfers neer bij Standard. In 38 wedstrijden scoorde hij 15 keer en deelde hij ook 5 assists uit. De speler zelf zou openstaan voor een terugkeer naar België, al geniet hij momenteel van het leven in Saudi-Arabië. De beslissing ligt nu bij Besiktas en Al Kholood, maar zolang er niets officieel is, blijft de deur op een kier voor een verrassende terugkeer naar de Jupiler Pro League.