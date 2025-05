Afbraak Tribune 2 verloopt niet helemaal volgens plan: Antwerp belooft actie

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De afbraak van Tribune 2 is in volle gang op de Bosuil. Een aantal buurtbewoners ondervinden er last van, maar de club zal hen compenseren met een attentie.

De Bosuil zal er zaterdag voor de wedstrijd tegen Union SG al anders uitzien dan bij de vorige thuiswedstrijd. Tribune 2 wordt momenteel gesloopt. Begin deze maand kreeg de club groen licht voor de verbouwingen. Tegen de interlandperiode van november zouden de werken klaar moeten zijn. Voorlopig liep nog niet alles volgens plan. "De afbraakwerken van Tribune 2 zorgen voor hinder voor een aantal buurtbewoners", deelt de club mee via haar sociale media. "Het 100 jaar oude zand is al zeer droog en zorgde de voorbije dagen voor veel opwaaiend stof." "Wel kunnen we melden dat het zand tegen midden volgende week verplaatst zal zijn en dus niet meer voor visuele hinder zal zorgen", gaat The Great Old verder. De club zal een extra inspanning leveren voor wie last ondervond in de buurt. "De ramen van de getroffen buurtbewoners zullen worden schoongemaakt zodra het zand gestockeerd is. De club voorziet een attentie ter compensatie van het eventuele ongemak."





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Antwerp - Union SG live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (17/05).