Rik De Mil zal het graag horen: Mehdi Bayat heeft wel heel grote ambities

Gedreven door een succesvol seizoenseinde, mikt Charleroi nu op Europees voetbal en een duurzame toekomst. Mehdi Bayat toont zijn ambities.

Met sterke prestaties in de Europe Play-offs Charleroi een plek weten te veroveren in de barrages, om het laatste Europese ticket binnen te halen. Daar zullen de Carolo's Antwerp tegenkomen. Een ambitieuze en vastberaden Mehdi Bayat heeft sprak bij RTBF.

De positieve dynamiek lijkt slechts het begin te zijn van een veel groter project. "We hebben met twee wedstrijden voorsprong deze play-offs gewonnen en nu bereiden we ons met veel ambitie en passie voor op de belangrijkste wedstrijd: op 29 mei, waarschijnlijk tegen Antwerp, om te proberen dat laatste Europese ticket te veroveren", aldus Bayer.

De verbondenheid tussen het team en het publiek heeft indruk gemaakt. Bayat verbergt zijn emoties niet. "We zagen echt een Stade du Pays dat gewoonweg uitzonderlijk was. Het gaf iedereen in het stadion kippenvel."

Eén man staat centraal in deze transformatie, Rik De Mil. Hij heeft zich opgeworpen als een leider. "Ik denk dat Rik De Mil heeft bewezen en aangetoond dat hij niet alleen een zeer goede coach is, maar ook iemand met een buitengewoon menselijk aspect", legt Bayat uit. "Hij is in staat om zijn spelers te motiveren en ervoor te zorgen dat ze voor hem, voor de club, voor iedereen willen vechten."

Maar emotie alleen zal niet volstaan. Sporting wil op lange termijn succes behalen en de onregelmatigheid achter zich laten. Er is een duidelijke ambitie. "We zullen heel binnenkort een nieuw strategisch sportief plan voor de club presenteren", kondigt Bayat aan. "Zorgen dat het afgelopen seizoen niet slechts een vonkje was", benadrukt hij, met de hoop Charleroi "naar de top vijf of top zes van België te brengen."