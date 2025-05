OFFICIEEL: KAA Gent ziet doelman naar promovendus trekken

KAA Gent ziet doelman Celestin De Schrevel naar RAAL La Louvière trekken. Na vier jaar kiest hij voor een nieuw avontuur.

RAAL La Louviere speelt vanaf volgend seizoen in de Jupiler Pro League. De club wil zich zo goed mogelijk voorbereiden op het nieuwe avontuur, zonder zot te doen.

Vrijdag raakte bekend dat de promovendus een nieuwe zomertransfer heeft gedaan. La Louvière is gaan shoppen in eigen land en plukte een doelman weg bij KAA Gent.

Het gaat dan om Celestin De Schrevel. De 23-jarige doelman tekende een contract tot 2028, laat de Waalse club zelf weten via haar officiële kanalen.

De laatste vier jaar was De Schrevel actief bij de Buffalo's, die hem in 2021 weg plukten bij OH Leuven. Bij de A-ploeg stond hij slechts één keer tussen de palen.

Hij was wel de nummer één bij Jong KAA Gent, als hij niet bij de hoofdmacht in de selectie zat. De U23 van KAA Gent promoveerde naar de CPL, maar De Schrevel zal deze stap overslaan en in 1A aan de slag gaan.