Zal hij nog in actie komen bij Antwerp? Toby Alderweireld zegt hoe het zit

Zaterdagavond speelt Antwerp mogelijk zijn laatste thuismatch van het seizoen. Het belooft een bijzondere avond te worden, want clubicoon Toby Alderweireld gehuldigd.

Antwerp speelt zaterdagavond tegen Union SG mogelijk zijn laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Dat is het geval als de club geen barrages moet spelen voor Europees voetbal.

Het moet een speciale belevenis worden voor de supporters. Er zal een sfeeractie zijn van de fans zelf, Mark with a K komt draaien tijdens de opwarming, maar het belangrijkste: Toby Alderweireld wordt gehuldigd.

Hij stopt na dit seizoen als profvoetballer. De centrale verdediger raakte vlak voor de start van de play-offs geblesseerd en speelde sindsdien niet meer. Het is wel echt de bedoeling dat hij zaterdag op het veld staat.

"We zijn het een beetje aan het forceren", zegt Aldeweireld zelf bij 'Bar Goens' van VTM. "We doen er alles aan, we zien het wel. Ik hoop enkele minuten te spelen. Iets in die aard. Het is een dunne lijn."

Voor hem zal het een avond moeten worden om nooit te vergeten. "Ik laat het op mij afgekomen. Ik heb geen idee wat er allemaal voorzien is", besluit Alderweireld.