Waarom spelen Union SG en Club Brugge komend weekend niet op hetzelfde moment?

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Dit weekend spelen Union Saint-Gilloise en Club Brugge hun wedstrijden in de Champions' Play-offs van de Jupiler Pro League niet op hetzelfde moment. En dat blijkt helemaal geen toeval.

Heel wat voetbalsupporters stelden zich vorig weekend al de vraag waarom Club Brugge en Union SG hun wedstrijden niet op hetzelfde moment speelden. En ook op de voorlaatste speeldag dit weekend is dat niet het geval.

De reden hiervoor ligt in de organisatie van de slotspeeldagen van de competitie, waarbij de Pro League bewust kiest voor gespreide aftrapmomenten om de spanning en commerciële waarde van de titelstrijd te maximaliseren, weet HLN.

In plaats van beide wedstrijden gelijktijdig te laten plaatsvinden – wat in veel andere competities gebruikelijk is om competitievervalsing te vermijden – kiest de Belgische Pro League ervoor om de wedstrijden op verschillende tijdstippen te programmeren. Dit laat toe om meer televisiekijkers aan te trekken, aangezien fans beide topduels live kunnen volgen.

Daarnaast speelt ook de veiligheid en logistiek een rol. Er is ook een sportieve overweging: door de wedstrijden te spreiden, kunnen coaches en spelers van de tweede ploeg die speelt, hun aanpak eventueel aanpassen op basis van het resultaat van de eerste wedstrijd.

Dit zorgt voor extra tactische spanning, maar roept ook kritiek op. Sommige analisten en fans vinden dat dit de sportieve integriteit van de competitie ondermijnt, omdat het ene team een voordeel kan hebben door te weten wat het andere team heeft gepresteerd.