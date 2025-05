Geoffrey Hairemans onthult het opvallende verhaal over zijn transfer naar Antwerp

Geoffry Hairemans keert terug naar Antwerp. De 33-jarige speler tekende deze week zijn contract bij The Great Old. Hij vertelde het opvallende verhaal van zijn transfer.

Geoffry Hairemans is weer een speler van Antwerp. De flankaanvaller begint zo aan zijn derde periode bij de Antwerpse club, naar alle waarschijnlijkheid ook zijn laatste.

Hij speelde van 2009-2010 al bij The Great Old en had er nadien nog een periode van 2015-2019, nadien vertrok hij naar KV Mechelen. De 33-jarige speler was altijd geliefd op de Bosuil en zijn terugkeer wordt ook nu goed ontvangen.

"Dít had ik nooit meer verwacht", vertelde Hairemans zelf bij Gazet van Antwerpen. "Ik was Sven Jaecques (Antwerp-CEO n.v.d.r.) eens tegengekomen en zei hem toen: ‘Hoe zit het, ga je me terughalen? Het is – nu ik een vrije speler ben – hét moment.’"

"Allemaal maar om te lachen, natuurlijk", beweert Hairemans, al kunnen we ons voorstellen dat hij stiekem toch op meer hoopte. En dat kwam ook.

"Maar hij antwoordde: ‘We hebben binnenkort contact.’ Vervolgens zijn we beginnen onderhandelen. De keuze voor Antwerp was een no-brainer, ook omdat ik voor twee seizoenen kon tekenen", besluit hij.