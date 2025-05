Anderlecht komt met mooi nieuws: contract tot 2028

Anderlecht heeft een nieuw talent zijn eerste profcontract gegeven. De 15-jarige Abdel Camara tekende tot 2028.

Anderlecht beleeft opnieuw een teleurstellend seizoen in de JPL. De Brusselaars grepen naast de beker en zo volgt er weer een jaar zonder prijs.

Maar wat nog steeds onveranderd is bij de club, is de goede jeugdwerking. Paars-wit staat er bekend voor en heeft al heel wat spelers vanuit Neerpede laten doorbreken.

De club kondigde donderdag aan dat er een nieuw talent een eerste profcontract heeft getekend. Het gaat dan om de 15-jarige Abdel Camara. Hij speelt al sinds 2018 bij Anderlecht, en tekende nu tot 2028.

"De middenvelder was op fysiek vlak een laatbloeier, maar op mentaal vlak was hij al vroeg matuur. Vorig jaar werd Abdel voor het eerst opgeroepen voor het Belgisch nationaal elftal (U15). Momenteel komt hij uit voor de Futures van België, bij RSCA speelt hij op het middenveld en in de defensie van de U16", staat te lezen op de clubwebsite.

Tim Borguet, Chief Academy bij paars-wit, reageerde ook al kort. "Abdel is een intelligente en gedisciplineerde middenvelder, comfortabel onder druk, en combineert kalmte, nauwgezetheid en spelinzicht. Nu krijgt hij de kans om zijn traject hier voort te zetten, met dezelfde toewijding."