KAA Gent-coach Wouter Vrancken komt met heel slecht nieuws: "Dit is de meest ambetante blessure tot nu toe"

Domper voor Sven Kums en KAA Gent. De middenvelder en kapitein is alweer voor langere tijd out met een nieuwe kuitblessure.

KAA Gent heeft donderdagavond met 2-1 gewonnen van Molde in de Conference League. Maar niet alles verliep volgens plan. Kapitein Sven Kums moest tien minuten voor tijd geblesseerd naar de kant.

De middenvelder is weer voor langere tijd out. Opnieuw een flinke domper voor Kums en de Buffalo's. "Sven zal er zondag zeker niet bij zijn", zei coach Wouter Vrancken op zijn persmoment volgens Het Laatste Nieuws.

Kums stond eerder dit seizoen al enkele matchen aan de kant met een kuitblessure. Maar dit is nu wel een heel nieuwe kwetsuur voor de Belg.

"Hij heeft een scheurtje in de kuitspier opgelopen. Hervallen is hij niet, het is een nieuwe blessure, maar wel op dezelfde plaats. We moeten voorzichtig zijn met zijn revalidatie, maar Sven is ervaren genoeg en luistert naar zijn lichaam."

"Het is een heel ambetante blessure voor een waardevolle speler. Tot nu toe hebben we onze blessurelast goed kunnen managen. Enkel Aimé Omgba en Andrew Hjulsager waren voor langere tijd buiten strijd. Dit is de meest ambetante blessure tot nu toe", besluit Vrancken.