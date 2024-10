Eerste doelpunt voor Gent na meer dan 60 wedstrijden én op wat voor een moment en manier: "Meestal enkel om op te staan"

Archie Brown was vorig seizoen al vaak een sterkhouder voor KAA Gent. Hij speelde 44 wedstrijden voor de Buffalo's, waarin hij vier assists gaf. Het bleef echter wachten op een eerste doelpunt voor KAA Gent. Tot minuut 96 tegen het Noorse Molde.

De kop is eraf voor Archie Brown bij KAA Gent. In zijn 63e wedstrijd voor de Buffalo's scoorde hij zijn eerste doelpunt voor de club. In 19 wedstrijden dit seizoen zit hij zo qua statistieken al verder dan vorig jaar, want hij zorgde ook al voor vier assists dit seizoen.

Werken aan de cijfers, heet dat. Met als culminatiepunt nu het doelpunt tegen Molde FK. Een levensbelangrijk doelpunt ook. "Ik ben blij voor mezelf dat ik kon scoren. Ik denk dat die bal nog vijf man raakt onderweg, maar dat maakt niet uit."

"En dan nog met mijn rechter ... Meestal gebruik ik dat been alleen maar om op te staan. Ik ben vooral blij voor het team dat we de drie punten alsnog hebben gepakt. De manier waarop doet er dan weinig toe", aldus Archie Brown in een eerste reactie in de Planet Group Arena.

Manier waarop van geen tel?

Scoren met het houten been in de laatste minuut van de wedstrijd? Dat zorgt altijd voor blije gezichten. "Het belangrijkste is om resultaten neer te zetten en zo'n wedstrijd over de streep te trekken."

"Het toont dat we ook met minder voetbal een wedstrijd kunnen winnen. Als we beter spelen, dan gaan we nog meer zaken over de streep kunnen trekken en dan zouden we de wedstrijd wél kunnen doodmaken."