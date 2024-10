Théo Leoni geeft zijn duidelijke mening over veelbesproken onderwerp is het niet helemaal eens met Thibaut Courtois en co

Heel wat spelers spraken de laatste tijd over de drukke speelschema's. Ook Théo Leoni liet zich uit over het onderwerp, en hij heeft niet helemaal dezelfde mening als enkele grote sterren.

Een onderwerp dat de laatste tijd vaak werd aangehaald in de voetbalwereld is de drukke kalender. Spelers als Rodri en Thibaut Courtois lieten zich er al over uit. Zij zijn van mening dat de overvolle kalender echt te veel aan het worden is.

Rodri begon zelfs te spreken over een eventuele spelersstaking. Théo Leoni liet zich ook uit over dit onderwerp. "Het is waar dat de kalender over het algemeen te vol is. Sommige spelers hebben het over staken, maar ik denk niet dat dat het geval is: spelers zijn nog steeds werknemers van de club, we doen niet wat we willen", begon hij bij RTBF.

"We hebben het vaak over fysieke vermoeidheid, maar de echte zorg is mentale vermoeidheid. (...) En dat is wat spelers na verloop van tijd uitput, want carrières worden ook steeds langer..."

Een aantal clubs en spelers gaan rechtstreeks in tegen FIFA, wegens het grote aantal wedstrijden dat gespeeld moeten worden, maar Leoni is van mening dat er niet te veel mag geklaagd worden.

"We zullen zien wat de FIFA beslist. Maar voetbal evolueert, spelers evolueren, de wereld evolueert... Maar we hebben het geluk dat we goed betaald worden voor werk dat een passie is, dus we mogen niet te veel klagen. Dat is in ieder geval mijn visie."