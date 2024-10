Anderlecht ontsnapt met de schrik tegen 10 Bulgaren: Edozie verlost, VAR brengt redding... Paars-wit met perfect rapport op weg naar Europese overwintering

Een grootse match kunnen we het zeker niet noemen. De Bulgaren waren niet gekomen om de bal op te eisen en Anderlecht kon niet genoeg snelheid maken om hun verdediging te ontgrendelen. Anderlecht beukte na een rode kaart een uur lang en werd uiteindelijk beloond. Al was het bibberen op het einde...

Ludogorets, daar spelen een aantal vaardige en snelle Brazilianen bij. David Hubert gooide heel zijn bank op het veld, maar dat hield toch risico's in. Die Bulgaren waren immers niet te onderschatten, vooral op de counter. En dat mocht vooral Thomas Foket aan den lijve ondervinden.

Reuzenkans voor Vazquez

De rechtsachter stond veelal in de aanval, want Anderlecht kreeg de bal, maar moest bij elke tegenaanval achtervolgen op de Braziliaan Rick. En die bleek een pak sneller. Maar Anderlecht voetbalde wel de beste kans van de eerste helft bij elkaar via Foket. Die schilderde de bal op het hoofd van Vazquez, maar de Argentijn kopte veel te centraal. Dat had beter gemoeten.

Anderlecht domineerde, maar vond geen openingen. Het was weer zo'n wedstrijd waarin niemand wat risico in zijn passing wilde leggen, Ashimeru uitgezonderd. De Ghanees bracht schwung en energie, maar vooraan was er te weinig diepgang.

© photonews

Op het halfuur ging Degreef dan in duel op de zijlijn met Vidal. De jongeling kreeg geel, maar lag intussen ook kermend op de grond. De VAR bekeek de beelden nog eens en Vidal mocht gaan douchen. Hij deelde immers een overduidelijke elleboog uit. Tegen 10 man kreeg paars-wit natuurlijk nog meer balbezit, maar uiteraard kroop Ludogorets helemaal in een egelstelling.

Edozie met de verlossing

Hubert bracht Edozie voor Degreef en Anderlecht begon te beuken op de Bulgaarse muur. Aanvankelijk zonder succes, maar de ingevallen Verschaeren geraakte er uiteindelijk toch eens door. Op de keeper en ook Simic kon de bal niet in doel duwen. Maar in derde instantie scoorde Edozie dan toch de bevrijdende treffer.

Een opluchting. Het was wel degelijk een belegering, maar veel kansen waren er niet uit voortgevloeid. Het was allemaal te onzorgvuldig in de laatste fase en te weinig creatief om gevaarlijk te worden. Zo duurt een match wel heel lang. Zeker als je de dag ervoor naar Barça-Bayern had gekeken.

Sardella liet wel nog de 2-0 liggen na de beste combinatie van de avond. Maar uiteindelijk moet het de eerste match zijn waarin Colin Coosemans geen enkele redding moest verrichten. Da's ook veelzeggend natuurlijk.

Maar dan minuut 89. De Bulgaren kregen een vrije trap net voor de zestien en aan de tweede paal werd de bal binnen getrapt. 1-1 en een heel koude douche, maar de VAR bracht redding. Er werd buitenspel gezien. Even later legde Dreyer dan toch de 2-0 binnen. Anderlecht was zeker niet briljant, maar kan wel aan Europese overwintering beginnen denken. Nog acht punten en ze zijn zelfs waarschijnlijk bij de top acht van de Europa League.