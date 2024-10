Ludogorets-trainer snoeihard voor arbitrage na duel tegen Anderlecht: "Niet normaal!"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Igor Jovicevic, de Kroatische trainer van de Bulgaren, begon zijn persconferentie gisteren met te zeggen dat hij trots was op zijn spelers voor de manier waarop ze vochten. Daarna ging het vooral over de arbitrage en de kaarten die ze kregen.

Jovicevic wou met de positieve noot beginnen. "Ik ben trots van hoe we gespeeld hebben op dit niveau. Ik zag de 'effort' die mijn spelers erin staken. Zelfs met tien hebben we niet echt afgezien, maar het was wel moeilijker om aan te vallen", aldus de coach.

Maar daarna begon hij zelf over de arbitrage. "We waren een halve centimeter van de draw. Wat voor mij vreemd was waren de verschillende criteria die de scheidsrechters hanteerden."

"Er waren er andere voor Anderlecht dan voor ons. Spelers zijn ook maar mensen en hebben emoties. Die moeten ze onder controle houden, want we mogen onszelf niet straffen. Maar er vielen heel wat lichte gele kaarten."

Maar liefst vijf, waaronder twee voor protest. "Het is toch niet normaal? Ons is gezegd dat de kapitein mag spreken met de ref. De eerste keer dat hij dat gaat doen, krijgt hij meteen een gele kaart onder de neus geduwd.

"Details zoals dit beïnvloeden het ritme. Het was trouwens zijn derde gele kaart en dus mag hij volgende match ook niet spelen. Nee, ik vond het heel vreemd hoe dat allemaal gebeurde."