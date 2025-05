Fred Vanderbiest spreekt klare taal over rode kaart van Benito Raman

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het was een laatste wedstrijd in mineur voor Benito Raman. De speler van KV Mechelen werd uitgesloten voor natrappen.

KV Mechelen kwam tegen Dender in de afsluitende wedstrijd van het seizoen snel op voorsprong, maar uiteindelijk draaide het uit op een 2-2-gelijkspel.

Een groot deel daarvan was te wijten aan de vroege uitsluiting van Benito Raman. Voor natrappen werd hij al in de veertiende minuut van de match van het veld gestuurd.

“We begonnen goed aan de wedstrijd en kwamen op voorsprong. In zo’n laatste wedstrijd van het seizoen is het altijd wat kijken hoe de jongens gaan spelen, maar dat deden ze goed”, vertelt Fred Vanderbiest aan Het Laatste Nieuws. Maar dan kwam de rode kaart.

“Raman en Rôdes schoven allebei door en haakten een beetje in mekaar. Ofwel geef je geel-geel ofwel geef je rood-rood, zo simpel is het”, is Vanderbiest duidelijk.

Vanderbiest vindt het jammer dat de scheidsrechter beide spelers niet op dezelfde manier straft, terwijl dat wel de enige juiste oplossing was volgens hem.